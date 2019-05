Klimkes Hale bob niet fit

Europees kampioen Ingrid Klimke zal dit jaar niet aan de start verschijnen in Badminton. "Hale Bob is niet fit", laat de amazone weten.

“Jammer genoeg heeft Hale Bob zich al een paar dagen niet zo sterk en fit gevoeld als ik gewend ben”, schrijft Europees kampioen op Instagram. “Om geen risico te nemen voor Bobby, moet ik helaas de reis naar Engeland annuleren.”

Hoogtepunt

Badminton zou dit jaar een hoogtepunt zijn geweest voor het op dit moment beste Duitse eventing-koppel, dat in 2017 de individuele titel op het Europees kampioenschap in Strzegom behaalde en de Wereldbeker-titel verloor bij de laatste sprong en brons won.

Het zou het derde badminton zijn geweest voor Ingrid Klimke en Hale Bob. In 2015 eindigden ze als tweede, negende van 2017.

Bron: Horses.nl