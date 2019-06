Krajewski neemt leiding op Duits kampioenschap over

Na de tweede dressuurdag van CCI4*-S Luhmühlen, dat ook geldt als Duits kampioenschap, heeft de torenhoge favoriete Julia Krajewski de leiding overgenomen van Michael Jung. Met Samourai du Thot (Milor Landais x Flipper d'Elle) won de amazone twee jaar geleden in Luhmühlen en heeft sindsdien indrukwekkende overwinningen behaald, met Military Boekelo als hoogtepunt.

Het staat deze week volop in het teken van de Duitse kampioenschappen. De dressuur- en springruiters strijden in Balve om de nationale titels, de eventingruiters op hun beurt in Luhmühlen. Op donderdag ging Michael Jung met Creevagh Cooley (Camiro de Haar Z x Colourfield) met 25,6 strafpunten (74,38%) aan de leiding, maar kon die positie niet handhaven na de tweede dag.

Klimke op twee

De uiterst succesvolle Krajewski behaalde met de dertienjarige Samourai du Thot 24,7 strafpunten (75,31%) en heeft daarmee een kleine voorsprong op Ingrid Klimke en SAP Asha P (Askari x Heraldik xx). Jung volgt op plaats drie, maar heeft met nog twee paarden in de top tien een luxe uitgangspositie voor het vervolg van het kampioenschap.

Kooremans beste Nederlander

Raf Kooremans verloor zijn top tien-klassering na de tweede dag en neemt met Henri Z (Heraldik xx x Landaris) inmiddels plaats achttien in. Daarmee is hij de beste Nederlandse ruiter de CCI4*-S. Merel Blom volgt met Rumour Has It N.O.P. (Esteban xx x Candillo) op plaats 26. Ilonka Kluytsmans behaalde 39,2 strafpunten (plaats 49).

Bron: Horses.nl