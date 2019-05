Kristy Snepvangers na dressuur aan leiding NK junioren

De leiding van het NK eventing voor junioren op CCI2*-L Renswoude is na het eerste onderdeel in handen van Kristy Snepvangers en Diesel (Indoctro x Kalusha). Haar dressuurproef was in het reguliere klassement goed voor 67,88% (32,10 strafpunten) en de zeventiende plaats, maar daarmee was ze wel de beste junior van Nederland. De tweede plaats in het kader van het NK is voor Britt van Rijsewijk en Aligarkh (Atom x Gambit).