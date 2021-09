KWPN-hengst Jack Daniels wint kampioenschap voor 7-jarige eventingpaarden

De Britse ruiter Jack Mantel stormde naar de overwinning in de kampioenschap voor 7-jarige eventingpaarden tijdens de NEXGEN-finale in Hickstead op de KWPN-hengst Jack Daniels (v. Indoctro). Mantel is erg blij met de hengst: ''Hij is erg getalenteerd en eerlijk, en heeft zo'n goed brein. Hij heeft een super einde van het seizoen achter de rug.''

De nummer één van de wereld en Olympisch gouden medaillewinnaar Oliver Townend stond bovenaan na de dressuurfase en leidde op de schimmel merrie Cooley Rosalent (v. Valent). Toch veroverde de 26-jarige Jack Mantel de klasse met een gedurfde cross en een goede laatste galop.

Les Smith: ‘Jack Daniels toonde veel potentie’

Les Smith, die samen met voormalig Europees kampioen eventing Tina Cook de klasse beoordeelde, vertelde over de Nederlands gefokte hengst: ”Jack Daniels toonde veel potentie. Hij reed misschien iets te snel bij de cross, maar hij kon goed galopperen. Je kon hem aan het einde van de 10-12 minuten zien galopperen, en nog toonde hij veel vermogen.”

Jack Mantel: ‘Ik ben zo blij met hem’

Jack Daniels, van de hengst Indorado en uit een Kojak-merrie, werd afgelopen kerst door Jack Mantel en zijn partner Jack Thomas-Watson gekocht van eventingruiter Adam Gillespie. Inmiddels zijn Jack, Jack (en Jack) gevestigd in Belsay in Northumberland. ”Ik ben absoluut blij met hem. Dit was zeker de lange reis naar het zuiden waard!”, aldus Mantel.

Eindscore van 92,1 voor Mantel

De eindscore van het winnende paar was 92,1, wat hen een ruime marge gaf op de als tweede geplaatste Cooley Rosalent, eigendom van Paul Ridgeon, die eindigde met 88,74. De Nieuw-Zeelandse Samantha Lissington werd derde met Senor Crocadillo, een zoon van Connor uit een Exorbitant xx-merrie.

