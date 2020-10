Laura Collett houdt leiding in 5* na crosscountry

Op de enige vijfsterren eventingwedstrijd van 2020 gaat de Britse Laura Collett nog altijd aan de leiding. Met London 52 (v. Landos) kwam ze foutloos door de cross en staat ze nog immer op haar dressuurscore van 21,3 (78,7%). Op de tweede plaats staat nu Piggy March (voorheen French) die een plaatsje naar boven doorschoof dankzij een foutloze crosscountry. Met Brookfield Inocent (v. Inocent) heeft March nu 22,2 strafpunten.

Collett en London 52 wonnen vorig jaar in Boekelo de lange 4*.

KWPN’ers op drie en vier

Derde in het tussenklassement is Nieuwzeelander Tim Price met de 17-jarige KWPN’er Wesko (v. Karandasj). Op de vierde plaats staat nu de Brit Alexander Bragg met de 16-jarige KWPN’er Zagreb (v. Perion).

11 minuten crossen

De lange vijfster in het Franse Pau kent een cross die maar liefst 11 minuten in beslag neemt, als je binnen de tijd blijft. Morgen is het afsluitende springparcours.

Een ingekorte blik op de cross in Pau via de helmcamera van Mollie Summerland:

Tussenklassement

Bron: Horses.nl