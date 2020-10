Laura Collett wint 5* Pau op dressuurscore

De Britse Laura Collett stond vanaf de dressuurproef bovenaan het klassement van de enige 5* eventingwedstrijd dit jaar. Met London 52 (v. Landos) bleef haar score op 21,3 strafpunten staan. Na een foutloze crosscountry gisteren, hield de amazone ook in het afsluitende springparcours het hoofd koel. Zonder springfouten of tijdsoverschrijdingen kwam Collett aan de finish, waar ze de hoofdprijs van dik 40.000 euro in ontvangst mocht nemen.

Tweede werd haar landgenote Piggy March met Brookfield Inocent (v. Inocent). Ook March bleef volkomen foutloos in de cross en het springparcours. Zij eindigde op 22,2 strafpunten.

Gisteren was Collett al helemaal in de wolken met het 5*-debuut van haar London 52:

KWPN’ers doen het goed

De derde plaats was voor Tim Price met de KWPN’er Wesko (v. Karandasj). Price had een piepklein tijdfoutje in het springen, maar wist zijn derde plaats toch te behouden. Vierde was Alexander Bragg met KWPN’er Zagreb (v. Perion). Hij finishte op zijn dressuurscore van 24,9 strafpunten. Er waren geen Nederlandse combinaties in Pau.

Uitslag

Bron: Horses.nl