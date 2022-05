Laura Collett wint Badminton Horse Trials

Laura Collett heeft met London (Landos x Quinar) de Badminton Horse Trials gewonnen. De Britse amazone stond na de cross nog op haar dressuurscore van 21 strafpunten en kreeg in het afsluitende springparcours 0,4 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Daarmee won de amazone haar tweede CCI5*-L (de eerste keer in oktober 2020).

Collett vormt met London één van de favorieten voor een medaille op de wereldkampioenschappen in het Italiaanse Pratoni del Vivaro. De combinatie won in 2019 Military Boekelo, won in de twee jaar daarop drie internationale eventingwedstrijden én ze wonnen teamgoud op de Spelen in Tokio. Dit seizoen opende Collet met een derde plaats in de CCI4*-S in Thoresby.

Rosalind Canter stuurde Lordships Graffalo (Grafenstolz TSF x Rock King) naar de tweede plaats in Badminton. De Britse eindigde op 26 strafpunten, voor Oliver Townend met Swallow Springs (Chillout x Rock Hero).

