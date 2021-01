Eventingtalent Léon Binard naar Nederland voor trainingsstage

De 18-jarige Belgische eventingruiter Léon Binard is begin dit jaar in Nederland neergestreken om te investeren in zijn sportcarrière. Binard gaat aankomend jaar trainen op het Geotrade Equestrian Center in het Brabantse Cromvoirt. De dressuurtrainingen worden verzorgd door Maxime van der Vlist. Voor het springen en de eventing rekent de Belg op Levi Driessen.