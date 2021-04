Lips na dressuur aan de leiding in Oudkarspel

Tim Lips heeft na de dressuur de koppositie in handen bij de CCI3*-S in Oudkarspel. Met zijn toppaard Herby (v. Zirocco Blue VDL) kreeg hij de hoogste dressuurscore van 75,12%, wat hem op 24,90 strafpunten brengt. Lips kwam bij beide juryleden als winnaar uit de bus.

Lips was vorig jaar ook goed op dreef met de negenjarige KWPN’er. De topeventingruiter was met het fokproduct van W.H. van Hoof de beste in de CCI4*-L in Sopot en in de CCI3*-L in Barroca d’Alva.

Schrade voorlopig tweede

Dirk Schrade neemt voorlopig de tweede plaats in met de Catoki-zoon Catelan. De Duitse eventingruiter ontving van de jury voor zijn dressuurproef een score van 73,21%. Met 26,80 strafpunten eindigde hij vlak achter Lips.

Selenkowitsch derde

Joelle Celina Selenkowitsch staat na de dressuur met Akeby’s zum Glück (v. Hunter) op de derde plaats. De juryleden waren verdeeld over haar proef en beoordeelde haar met de derde en vijfde plaats. Het gemiddelde kwam uit op 70,60% en dit betekent 29,40 strafpunten.

Nederlanders in top tien

Er waren ook nog goede klasseringen voor Loïs Joosse, Elaine Pen, Stephan Hazeleger en Laura Hoogeveen. Joosse neemt na de dressuur met de elfjarige KWPN’er Fighting Giralda G (v. Vigaro) de zesde plek in met 31,60 strafpunten. Pen eindigde met twee KWPN’er in de top tien. In het zadel van de 13-jarige schimmel Divali (v. Cardento) werd ze zevende in de dressuur en met de elfjarige merrie Falling in Love (v. Coconut Grove xx) staat ze op een gedeelde tiende plaats. Hoogeveen reed de ring binnen met Imagine That (v. Zirocco Blue VDL) en kreeg 32,70 strafpunten. Met deze score staat ze op de achtste plaats. Hazeleger eindigde naast Pen ook op de tiende plaats met de 13-jarige hengst Dupon (v. Phin Phin).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl