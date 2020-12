Lucinda Green ontvangt carrièreprijs voor indrukwekkende loopbaan

De Britse amazone Lucinda Green heeft de H&H Lifetime Achievement Award gewonnen. De voormalige topamazone heeft deze onderscheiding te danken aan haar indrukwekkende eventingcarrière. Ze schreef zes overwinningen in Badminton op haar naam met zes verschillende paarden.

Haar vroegere concurrent op de wedstrijden Julian Seaman reikte de prijs uit bij de virtuele ceremonie.

Dankbaar

“Ik ben erg ontroerd om deze prijs te winnen. Verschillende mensen hebben mij geholpen gedurende mijn hele carrière. Ik ben zo dankbaar dat deze mensen dit mede mogelijk gemaakt hebben. Ik heb naast teleurstellingen ook genoeg fantastische momenten gehad”, aldus Green.

Speciale kwaliteit gemeen

Green denkt terug aan haar vele optredens en medailles in het Britse team met haar toppaarden: Be Fair, Killaire, George, Regal Realm, Wideawake en Beagle Bay. “Wat ze allemaal gemeen hadden, is dat ze een hele speciale kwaliteit hadden, die moeilijk te identificeren is. Ze hebben allemaal de instelling om het voor je te willen doen.”

