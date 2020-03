Marc Rigouts teammanager af Belgisch eventingteam

Nadat de KBRSF ruim vijf jaar geleden eventingcoach Mark Phillips aan de kant zette, volgde Marc Rigouts hem op. Aan die samenwerking is nu met onmiddellijke ingang een eind gekomen. Dat heeft de Belgische federatie vandaag bekend gemaakt.

Volgens de KBRSF is het besluit in onderling overleg genomen. “De topsportcel van KBRSF en Marc Rigouts hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. De directie apprecieert het werk dat Marc heeft geleverd de afgelopen jaren. Ook aan de samenwerking met chef d’équipe Alec van den Abeele komt hiermee een einde.”

Toekomst

Over de toekomstplannen en omkadering voor de eventing senioren lopen momenteel gesprekken. Hierover zal KBRSF in een later stadium communiceren.

Bron: Equibel/Horses.nl