Mark Todd: ‘Dat misselijke gevoel voor de cross van Badminton zal ik niet missen’

Een aantal dagen geleden kondigde Mark Todd het einde van zijn eventingcarrière aan. Daarmee verliest de eventing één van de meest succesvolle ruiters aller tijden. "Ik kon niet voor altijd doorgaan, maar het was nog zoeken wanneer het de juiste tijd was", vertelt Todd.

De ruiter pakte een oude liefde op, het trainen van renpaarden. “Dit jaar, toen ik het trainen weer oppakte, verlegde mijn focus. Ik had iets nieuws en spannends om me op te concentreren en dat veranderde dingen”, vertelt Todd aan Horse & Hound. Eenmaal de ruiter had besloten te stoppen met zijn eventingcarrière, kon hij niet meer wachten.

Die ene teveel?

“Iedere wedstrijd dacht ik: ‘oh mijn god, is dit net die ene teveel?’ Twee weken geleden in Camphire besloot ik dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Ik had drie hele goede ritten, op een kleine misser in de cross na. Ik zou stilletjes verdwijnen en mijn stop niet aankondigen. Maar voor het springparcours bracht ik mijn teamgenoten op de hoogte van mijn besluit en zij zeiden me: ‘je moet iets doen”

Eén grote familie

“Ik denk dat je het pas begrijpt als je zelf fanatiek wedstrijdruiter bent (geweest), maar de kameraadschap tussen ruiters – we doen allen hetzelfde gevaarlijke werk – is heel speciaal. Alle mensen die zich er mee hebben ingelaten, eigenaren, sponsors en alle geweldige mensen de voor me werken: de eventing is echt één grote familie. Het was geweldig om daar deel van uit te maken en ik zal het zeker missen, net als de opwinding voor de cross, de adrenaline-kick of het fantastische gevoel na een goede rit. Maar dat misselijke gevoel voor de cross van Badminton, Burgley of een kampioenschap zal ik niet missen.”

Toekomstplannen

Todd blijft vooralsnog wel rijden en lesgeven. “Ik hou echt van rijden en ik stop daar niet mee, maar wedstrijden hoeven niet meer.” Todd trainde in het verleden succesvol renpaarden in Nieuw-Zeeland, maar is naar eigen zeggen niet van plan om weer terug te gaan naar zijn geboorteland en blijft in Groot-Brittannië.

Bron: Horse & Hound