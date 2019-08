Mark Todd’s Leonidas II verder onder Padraig McCarthy

Na negen jaar furore te hebben gemaakt onder Mark Todd, zet het internationale eventingpaard Leonidas II (Landos x Parco xx) zijn carrière voort onder het zadel van Padraig McCarthy. De Ierse ruiter won op de Wereldruiterspelen in Tryon afgelopen jaar team- en individueel zilver. De ruiterwissel wordt gemaakt omdat Todd besloot te stoppen met de eventingsport.

De vijftienjarige Leonidas II kwam op zesjarige leeftijd bij Todd onder het zadel en groeide door tot een succesvol viersterren-paard. Het duo eindigde op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro individueel op de zevende plaats.

Plannen

“Ik kijk er heel erg naar uit. Het paard is logischerwijs fijn om te rijden, omdat Mark hem heeft opgeleid”, vertelt McCarthy. De nieuwe combinatie verschijnt in Somerford Park voor het eerst aan de start en reist daarna naar Millstreet. Het plan is om een kwalificatie voor de vijfsterren-rubrieken te veroveren. De Olympische Spelen van volgend jaar zijn vooralsnog niet het plan. “Na zijn eerdere blessure willen we hem eerst weer een paar keer meenemen. Dan zien we wel hoe het gaat.”

Bron: Global Equestrian News