Merel Blom bedankt in cross-country

De cross-country van het prestigieuze Badminton is loeizwaar. Inmiddels hebben al zes ruiters besloten om voortijdig het parcours te beëindigen. Waaronder ook Merel Blom met de zestienjarige Rumour Has It N.O.P.

Blom stond na de dressuur op een 71e plaats. Ook in de cross-country verliep het niet van een leiendakje. Net als veel andere combinaties kreeg Blom moeilijkheden in de combinatie waarbij de paarden eerst onder een poortje door moeten, daarna naar beneden moeten springen en vervolgens weer omhoog, eenmaal omhoog moet de ruiter kiezen om over de linker of rechter schuingelegen boomstam te springen. Rumour Has It volbracht twee derde van de combinatie uitstekend. Ook koos Merel goed de boomstam. De Esteban-zoon zette af om te springen, maar had te weinig vaart en ruimte om de hindernis met goed gevolg te voorbrengen. In de tweede kans werd de hindernis wel goed gesprongen.

Later in het parcours ontstond er opnieuw een communicatiefout tussen Blom en Rumour Has It. Daarop besloot Blom om te bedanken voor de verdere cross.

Zonder strafpunten

Oliver Townend de koning van de dressuur gisteren had het niet altijd even makkelijk met zijn paard Cillnabradden Evo. De hengst had bij de hindernissen regelmatig wat aansporing nodig om van de grond te komen, maar in de lange galopstukken toonde de S. Creevagh Ferro-zoon erg fit. Uiteindelijk kwam de combinatie iets meer dan een halve minuut over de toegestane tijd over de finish.

Toen ook cross-country talent Bulana van Nicola Wilson met ongeveer dezelfde tijd over de finishlijn kwam leek het onmogelijk om de cross zonder tijdfouten uit te rijden. De Tygo-dochter werd gefokt door S. van Dellen uit Openende. Het tegendeel bewees Christopher Burton met Graf Liberty (v. Limmerick) en daarmee de voorlopig leiding over neemt.

Klik hier voor de livestream

Klik hier voor de live-uitslagen.

Bron: Horses.nl