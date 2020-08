Merel Blom derde in tussenstand na dressuur en springen in Strzegom

Met Ceda N.O.P. (v. Aragorn) staat Merel Blom op een voorlopige derde plek na de dressuurproef en springparcours in Strzegom. Ze kijkt uit naar de cross en vertelt in een interview dat ze blij is met hoe het is gebouwd, maar dat er altijd erg snel gereden moet worden in Strzegom.

Blom zette een mooie dressuurproef neer die werd beloond met 72,38 procent. In het parcours bleef de combinatie foutloos. In een interview met Strzegom Horse Trials geeft Blom aan dat Cela N.O.P. momenteel het beste paard is dat ze rijdt en nu op de eerste keuze is om mee te gaan naar de Olympische Spelen.

Ingrid Klimke

Ingrid Klimke gaat momenteel aan de leiding met SAP Hale Bob (v. Helikon XX) en Laura Hoogeveen staat op een voorlopige vijfde plaats met Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z). Op zaterdag en zondag wordt de cross verreden.

Bekijk hier het interview:

Bekijk hier de volledige tussenstand.

Bron: Horses.nl/Strzegom Horse Trials