Merel Blom en Canadian Club M vijfde in CCI2*-L Westerstede

Merel Blom heeft met Canadian Club M (Canabis Z x Caretino) de vijfde plaats behaald in de CCI2*-L in Westerstede. De amazone behaalde daarmee haar laatste benodigde MER voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Eventingpaarden in Le Lion d'Angers.

Blom stuurde Canadian Club M in de dressuur naar 71,14% (28,9 strafpunten) en eindigde daarmee op de zevende plaats. Dankzij een foutloze cross bleef ze op 28,9 strafpunten staan en klom daarmee naar de vierde plaats in het tussenklassement. In het springparcours bleef ze foutloos, maar kreeg wel twee strafpunten in verband met tijdsoverschrijding. Daarmee kwam ze uit op een totaal van 30,9 strafpunten, goed voor de vijfde plaats.

Canadian Club M maakte in april dit jaar zijn internationale debuut. Hij liep toen naar de twaalfde plaats in de CCI3*-S in Strzegom.

Uitslag.

Bron: Horses.nl