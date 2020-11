Merel Blom en The Quizmaster vierde in CCI4*S-dressuur

Merel Blom en The Quizmaster (Albaran xx x Casco) zijn goed van start gegaan in het dressuuronderdeel van CCI4*S Pratoni del Vivaro. De amazone stuurde de elfjarige KWPN'er met 66,19% (31,30 strafpunten) naar de vierde plaats. Willemina van der Goes-Petter en Sanne de Jong eindigden ook in de top tien.

De leiding is in handen van Ingrid Klimke en SAP Hale Bob OLD (Helikon xx x Noble Champion). De veelzijdige amazone behaalde met een sterk gereden proef 82,381% en gaat daarmee met 20,80 strafpunten ruimschoots aan de leiding. Landgenoten Dirk Schrade en Peter Thomson nemen de tweede en derde plaats in.

Uitslag.

Bron: Horses.nl