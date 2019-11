Merel Blom op kop na dressuur

Merel Blom komt dit weekend aan start op de eventing wedstrijd in het Italiaanse Pratoni del Vivaro. Zij is de wedstrijd goed begonnen met haar The Quizmaster (v. Albaran xx). Ze behaalde de winnende score van 72,150%.

In het drassige Italië stuurde Merel Blom de tienjarige The Quizmaster overtuigend rond. De jury bij H kende bijna 67% toe en de hoofdjury ruim 74% toe. Dit leverde een gemiddelde op van 72,150%.

Drie troeven

Naast The Quizmaster startte ze ook met Limited Edition en Lykkegaard’s La Maria. In het zadel van Limited Edition scoorde ze ruim 64%. Met haar andere troef de achtjarige Lykkegaard’s La Maria (v. Luganer) had ze minder succes en scoorde ze net geen 60%.

Top drie

De Italiaanse Evelina Bertoli werd tweede met Erudit-nakomeling Seashore Spring met een eindtotaal van 71,320%. De top drie werd compleet gemaakt door Felix Vogg met Cayenne (v. Careful).

