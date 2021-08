Merel Blom twee keer in top vijf in Strzegom

Merel Blom heeft de eventingwedstrijd in het Poolse Strzegom afgesloten met twee mooie top vijf-klasseringen. Met Crossborder Radar Love N.O.P. (v. Diarado) eindigde ze op de derde plek in de CCI4*-S en met Denim (v. Dinken) eindigde Blom op de tweede plek in de CCI2*-S.

Met de zesjarige Denim begon Blom de wedstrijd met een totaal van 29,4 strafpunten, waarmee ze direct al tweede stond. Deze plek gaf ze, met een foutloze ronde in het springen en alleen 1,6 strafseconde voor de tijd in de cross, niet meer af, De winst was in deze tweester voor de Japanner Yoshiaki Oiwa met Calle 44 (v. Cristo), die ook al vanaf het begin op de eerste plaats stond.

Radar Love

Met de achtjarige Crossborder Radar Love N.O.P. stond Blom na de dressuur op de vijfde plek met 30,4 strafpunten. De twee klommen bij het springen, waarbij ze 0,8 strafpunt erbij kregen, naar de vierde plek en mochten zich na de cross als derde opstellen met in totaal 40 strafpunten. In deze rubriek stond Blom opnieuw achter Oiwa, die voor de vierster Tullyoran Cruise JRA (v. Vriend) had gezadeld en uitkwam op 39,1 strafpunten. Nicolai Aldinger won deze klasse met Timmo (v. Timolino) met 30,4 strafpunten.

Bekijk hier een stukje uit de cross met Crossborder Radar Love N.O.P., dat Blom op facebook deelde. “Supertrots!! Crossborder Radar Love N.O.P. is derde geworden in de 4* in Strzegom! Dit superpaard (eigendom van de familie Van Houte) is pas acht jaar oud, dat zie je af en toe wel aan zijn overenthousiasme, maar wat een geluk om op zo’n paard te rijden, een ware aanwinst voor de toekomst”, liet Blom bij het filmpje weten.

Uitslag

Bron: Horses.nl