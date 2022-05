Merel Blom wint CCI2*-L Jardy

Merel Blom heeft in het Franse Jardy de CCI2*-L gewonnen. De amazone kwam met Chinuk R (Clarcon x Hermes D'Authieux) op 29 strafpunten. In de korte tweester was er een vierde prijs voor Floor van Gelderen met Gambler van de HC Hoeve (Special D x Sandreo) en Stephan Hazeleger werd werd Dupon (Phin Phin x Landadel) zevende in de korte driester.

Blom nam vier paarden mee naar Jardy: twee in de korte tweester, een in de lange tweester en een in de korte driester. Met de zevenjarige Chinuk R zette de amazone het beste resultaat neer. De Holsteiner kwam in de dressuur tot 27,4 strafpunten (72,61%) en nam daarmee de derde plaats in. Dankzij een foutloze cross en een goed springparcours (1,6 strafpunten) kwam ze tot het winnende totaal van 29 strafpunten.

Hazeleger

Stephan Hazeleger deed goede zaken in de korte driester. Met de door Roelof Bril gefokte Dupon bleef hij op zijn dressuurscore van 32,4 strafpunten staan en eindigde daarmee op de zevende plaats. Met Gold Rush (Quality Time x Kreator xx) kwam hij tot 32,9 en werd daarmee elfde.

CCI2*-S

In de korte tweester finishten vier Nederlandse combinaties in de top tien. Floor van Gelderen deed met de dressuurgefokte Gambler van de HC Hoeve de beste zaken. Ze werd met 29,9 strafpunten negentiende in de dressuur, maar klom dankzij een foutloze cross en springparcours naar de vierde plaats. Roel Zonneveld, Elaine Pen en Renske Kroeze eindigden op de zevende, achtste en negende plaats.

