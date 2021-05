Merel Blom wint korte vierster in Strzegom

Op de internationale eventingwedstrijd in Strzegom heeft Merel Blom zojuist met The Quizmaster (v. Albaran) de CCI-4*S gewonnen. In de afsluitende crosscountry reed ze het beste resultaat, met slechts 5,2 fouten voor tijd. Dankzij een derde plaats in de dressuurring en een redelijk verlopen springparcours (4,4 strafpunten), kon Blom met een totaal van 40,6 strafpunten de eerste plaats veilig stellen. Ook Sanne de Jong staat er in meerdere rubrieken goed voor.

De tweede plaats in de korte vierster was voor de Zweed Niklas Lindbäck met Focus Filiocus (v. Feliciano), met 43,8 strafpunten totaal. Andreas Dibowski uit Duitsland werd derde met Brennus (v. Moravia) dankzij 44,0 strafpunten.

Moeilijke cross

In de lange vierster gaan de Zwitsers aan kop, met Mélody Johner en Toubleu de Rueire (v. Mr Blue) voorlopig op de eerste positie na dressuur en cross. Zij waren de enige combinatie die helemaal foutloos uit het crosscountry-parcours kwamen. Merel Blom staat voorlopig op de vijfde plaats met Ceda N.O.P. (v. Aragorn). Ze had een paar tijdfouten in de cross. Sanne de Jong staat in deze rubriek negende met Enjoy (v. Cartano).

Voorzichtig

In de lange driester gaat de Belgische Lara de Liedekerke-Meier na de cross aan kop met Cascaria V (v. Casiro I). Het springen is daar zondag. Sanne de Jong loodst haar pas zevenjarige talent Jarelly MBF (v. Wietvot) voorzichtig door de wedstrijd. Het duo had de derde dressuurscore, maar nam de tijd voor de cross en staat nu op de tiende plaats.

Blom bovenaan korte driester

Bij de korte driester werd vandaag gesprongen en sluit de cross op zondag de wedstrijd af. Merel Blom is de beste Nederlandse in het tussenklassement, met de achtjarige Crossborder Radar Love N.O.P. (v. Diarado) staat ze op de derde plaats, na één balk in het springparcours. Sanne de Jong staat hier zevende met de zevenjarige Jersey MBF (v. Fibonacci). Het duo presteerde wat minder goed in de dressuur, maar maakte dat een heel eind goed met een foutloos springparcours.



