Michael Jung dubbelop aan de leiding in Strzegom, Kooremans voorlopig tweede

Michael Jung is ongelooflijk goed bezig op de internationale eventingwedstrijd in Strzegom, Polen. In de korte vierster staat de Duitser bovenaan op zijn uitstekende dressuurscore van 19,7 (80,6%) met fischerChipmunk FRH (v. Contendro). Raf Kooremans had de derde dressuurscore en kreeg wat tijdfouten in de cross vandaag met Dimitri N.O.P. (v. Vaillant). De Nederlander staat voorlopig op de tweede plaats. Regerend wereldkampioene Julia Krajewski zit hem op de hielen.

Ook in de driester staat Michael Jung bovenaan op zijn dressuurscore, dit keer met de pas achtjarige fischerWild Wave (v. Water Dance xx). De beste Nederlander in het tussenklassement is Tim Lips, met Eclips (v. Phin-Phin).

De Schmidt derde bij pony’s

Amazone Kato de Schmidt staat na een foutloze cross op de derde plaats in het tussenklassement van de lange tweester voor pony’s, met haar Orchid’s Tigersun (v. Kantje’s Carlando).

Zondag zijn voor alle klasses de afsluitende springparcoursen.

Tussenklassementen

Bron: Horses.nl / St Georg