Michael Jung heer en meester van CCI5*-L Kentucky

Michael Jung heeft het Rolex Kentucky Three-Day Event gewonnen. Met FischerChipmunk FRH (Contendro I x Heraldik xx) zette de succesvolle Duitser in het eerste onderdeel, de dressuur, een PB neer en bleef dankzij een foutloze cross en foutloos springparcours op zijn dressuurscore van 20,1 staan. Jung heeft daarmee voor de vierde keer het driedaagse evenement in Kentucky, één van de weinige CCI5*-L ter wereld, gewonnen.

In 2015, 2016 en 2017 won Michael Jung Kentucky drie jaar op rij, maar nam daarna niet meer deel aan het prestigieuze evenement. Tot dit jaar. FischerChipmunk FRH van Klaus en Sabine Fischer, Hilmer Meyer-Kulenkampff en DOKR maakte in Kentucky zijn debuut op vijf sterren-niveau. “Ik vind Kentucky erg leuk. Ik heb geweldige herinneringen aan dit evenement en volgens mij vinden de paarden het hier ook fijn. Het is hier met een all-weather arena en een prachtig stadion perfect voor elkaar en de cross is ook heel mooi.”

Michael Jung met FischerChipmunk FRH op CCI5*-L Kentucky. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

Uitslag.

