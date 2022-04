Michael Jung naar PR record met Fischerchipmunk FRH in Kentucky 5* Eventing

Met een score van 79.87% ofwel 20.1 score gaat Michael Jung ruim aan de leiding na de dressuur in de 5* Eventing wedstrijd in Kentucky Amerika. Jung zijn paard Fischerchipmunk FRH maakt in Amerika zijn 5* debuut.

Het publiek moest lang wachten totdat er onder de 30 gescoord werd. Veel paarden hadden last van de imponerende ring en dat vertaalde zich bij veel combinaties in spanning en foutjes. Jung toonde zijn kwaliteiten door zijn paard geconcentreerd en met veel flair rond te sturen. Het resultaat was een nagenoeg foutloze proef die zowel jury als publiek kon bekoren. Het publiek toonde haar waardering door hem een minutenlang applaus te geven.

Winnaar 2015,2016 en 2017

Jung is de enige Duitse deelnemer in Kentucky en erg populair in Kentucky. In 2015,2016 en 2017 wist hij te winnen en ook nu staat hij te boek als grote favoriet. Nummer 2 staat de Engelse Sarah Bullimore met haar frans gefokte Corouet (74.26%, 25.7pnt). De Amerikaan Bruce Davidson jr. reed zijn Carlevo naar een voorlopig derde plaats met een score van 72.65% (27.4pnt). Morgen vindt de Cross Country plaats en zondag het afsluitende springen.

Onderstaand de proef van Michael Jung en Fischerchipmunk FRH

