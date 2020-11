Michael Jung: ‘Waarom geen Europees kampioenschap eventing?’

Volgend jaar vinden er in verband met de Olympische Spelen geen Europese kampioenschappen eventing plaats, in tegenstelling tot de disciplines dressuur en springen. Olympisch kampioen Michael Jung vraagt zich af waarom er in 2021 geen EK eventing georganiseerd wordt. "Het is noodzakelijk dat de eventingsport een evenement als het EK heeft, vooral vanwege het feit dat slechts drie ruiters hun land mogen vertegenwoordigen op de Spelen."

“Zwitserland heeft in organisator Jean-Pierre Kratzer en zijn team een gemotiveerd en ervaren team, dat in 2020 al heeft laten zien dat ze alles hebben wat nodig is om een kampioenschap te organiseren: zeer goede faciliteiten, ervaring, financiële middelen en meer essentiële sleutelcriteria die nodig zijn.” Jung vervolgt: “Ook de mogelijke datum is bekend: 22 tot 26 september 2021.”

Noodzakelijk

Jung roept betrokkenen op om samen een oplossing te zoeken. “Ik begrijp niet waarom we deze geweldige kans niet zouden grijpen om volgend jaar een geweldig evenement te hebben. Het is niet alleen voor de ruiters noodzakelijk, maar ook voor eigenaren, grooms, fokkers, fans, familieleden en al onze sponsors.”

Op de hoogte

“Deze verklaring is om jullie wat informatie te geven. Nadat ik vanmorgen heb gepraat met vrienden zoals Joseph Murphy en Maxime Livio, realiseerde ik me dat niemand ervan op de hoogte is dat er een gemotiveerde organisator klaar staat om ons een kans te geven op de Europese kampioenschappen.”

