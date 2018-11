Michael Jungs gepensioneerde Sam in topvorm

Afgelopen maand liet Michael Jung weten dat zijn olympiadepaard La Biosthetique Sam FBW (Stan the Man xx x Heraldik xx) van zijn wedstrijdpensioen mocht gaan genieten. Vanwege de gebroken arm en schouder van Jung kwam het paar niet meer aan de start, maar topfit is de achttienjarige nog altijd, zoals op het filmpje te zien is dan Jung plaatste op facebook.

“Pensioen, wat is dat?”, schrijft Jung bij de video die hij deelde van zijn topper. “Sam heeft zo veel plezier op het crossterrein, dat willen we hem niet afnemen. Ook wanneer ik zelf helaas niet rijden kan momenteel, is het zo mooi om te zien hoe gezond en fit hij is.”

Afscheid Sam

In de pauze van de spectaculaire Indoorcross op de Stuttgart German Masters werd er gisteren officieel afscheid genomen van de bruine ruin. Sam was er zelf niet bij, maar met een video op een groot scherm werd zijn carrière in beeld gebracht.

24 zeges uit 63 starts Sam haalde twee gouden Olympische medailles, in Londen en in Rio. Hij won goud op de wereldruiterspelen in Kentucky, goud op het EK in Luhmühlen en brons in Fontainebleau, en was op het wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden twee keer tweede. In zijn carrière won Sam onder Michael Jung 24 van de 63 internationale wedstrijden waaronder de 4* CCI’s van Badminton, Burghley en Luhmühlen.

Bron: FB/Horses.nl