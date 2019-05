Micheal Jung verslaat zichzelf op tweede dressuurdag

Na de tweede dressuurdag van CCI4* Marbach is de leiding nog altijd in handen van Michael Jung, al dan niet met een ander paard. Met fischerChipmunk FRH (Contendro I x Heraldik xx) noteerde de Duitse ruiter een score van 78,26%, wat gelijk staat aan 21,70 strafpunten. Met zijn nieuwe troef Highlighter (Caretino x Landgraf I) neemt Jung nu de derde positie in en met Corazon (v. Casillas) de achtste plaats.