Tim Price na vijftien jaar topsport aan leiding FEI Wereldranglijst

Nieuw-Zeelander Tim Price draait al vijftien jaar mee in de top van de eventing, maar slaagde er nog niet eerder in om de FEI Wereldranglijst aan te voeren. "Ik moet toegeven dat ik hier al een behoorlijke lange tijd op hoopte", vertelt de ruiter enthousiast. Price was vorige maand runner up en heeft nu de leiding overgenomen van Rosalind Canter.

“Het voelt heel special, vooral omdat het eerder een erkenning is voor constante prestaties dan gewoonweg winnen. Ik probeer uit elke kans die ik heb, het beste te maken. Niet altijd om te winnen, maar altijd op een manier waarbij mijn paarden zich inzetten voor hun eigen plezier en voldoening. Voor mij is het het samenkomen van al het harde werk, een sterke focus en een geweldige samenwerking”, aldus Price.

Lips beste Nederlander

De tweede positie op de lijst is voor Oliver Townend, die één plaats is opgeschoven. Piggy French volgt op plaats drie, net voor landgenote Rosalind Canter. Tim Lips is als beste Nederlander op plaats 23 te vinden.

Complete lijst.

Bron: FEI/Horses.nl