Nederlands eventingteam opent FEI Nations Cup Strzegom met tweede plaats

Dankzij goede prestaties in het eerste onderdeel van de FEI Nations Cup in Strzegom, de dressuur, neemt het Nederlands team voorlopig de tweede plaats in. Duitsland gaat met een zeer klein verschil aan kop. Tim Lips zette een ijzersterke proef neer met Bayro (Casantos x Corland) en heeft met 23 strafpunten voorlopig de leiding in handen. Alice Naber-Lozeman eindigde met ACSI Peter Parker N.O.P. (I'm Supposin x Four Burrow) op plaats vijf.

Bondscoach Bettina Hoy stelde het team voor de Nations Cup samen uit Lips, Naber-Lozeman, Merel Blom en Laura Hoogeveen. Laatstgenoemde deed in de dressuur goede zaken met Wicro Quibus N.O.P. (Quasimodo Z x Rupie Star). De amazone reed precies 70,00% bij elkaar, wat haar op 30 strafpunten bracht, goed voor de negende plaats in de individuele ranking. Merel Blom kwam met Chiccolino (Chico’s Boy x Casino Boy xx) niet op een voldoende score uit en neemt plaats 43 in.

De beste drie scores werden meegenomen in het teamresultaat en dat brengt Nederland op voorlopig 82,40 strafpunten. Duitsland heeft de leiding in handen met 81,60 strafpunten, Zweden volgt op drie met 93,30. Duitser Michael Jung neemt met fischerChipmunk FRH (Contendro I x Heraldik xx) individueel de tweede plaats in, vlak voor zijn teamgenoot Andreas Dibowksi met FRH Corrida (Contendro I x Espri).

Janneke Boonzaaijer ging individueel van start in de CCIO4*-S en stuurde ACSI Champ de Tailleur (Quidam de Revel x Oberon du Moulin) met een score van 70,63% naar 29,40 strafpunten. Daarmee eindigde de amazone op een knappe zesde plaats, net achter Naber-Lozeman.

Bron: Horses.nl