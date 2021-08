Nederlands eventingteam tweede na dressuur in Le Pin au Haras

Het Nederlandse eventingteam staat na de dressuur met 89,50 strafpunten op de tweede plaats in de CCI4*-landenwedstrijd in het Franse Le Pin au Haras. Frankrijk heeft met een verschil van 3,00 strafpunten de koppositie in handen. Nieuw-Zeeland staat met 93,20 strafpunten voorlopig derde. Morgen staat het springen op het programma en zondag wordt de cross country verreden.

Het Nederlandse team dat afreisde naar Frankrijk bestond uit Laura Hoogeveen, Aliene Ruyter, Sanne de Jong en Jordy Wilken.

Hoogeveen zet hoogste dressuurscore neer

Hoogeveen zette met de 14-jarige Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) het beste resultaat voor Nederland neer bij de dressuur. De amazone reed 71,31% bij elkaar, wat haar op 28,70 strafpunten bracht. Het jurylid bij E zette haar op de achtste plaats met een score van 72,38% en het jurylid bij C had 70,24% over voor haar proef. In het individuele klassement staat Hoogeveen voorlopig op de tiende plaats.

Ruyter individueel dertiende

Ruyter kreeg voor haar dressuurproef met de 15-jarige KWPN’er Bomba (v. Verdi) een score van 70,00%. De combinatie neemt met 30,00 strafpunten in de individuele ranking de dertiende plaats in.

De Jong en Wilken

De jury waardeerde de proef van De Jong met de twaalfjarige KWPN’er Enjoy (v. Cartano) met 69,17%. Met deze dressuurscore staat het duo voorlopig op de zestiende plaats met 30,8 strafpunten. Wiken reed de ring binnen met de 14-jarige Iers gefokte ACSI Curacao (v. Ramiro B) en kreeg van de juryleden 68,34%. Deze score was goed voor 36,90 strafpunten en de 53e plaats in de individuele ranking.

Bron: Horses.nl