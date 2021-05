Nederlandse Judy Schep goed onderweg in lange tweester Arville

In Arville wordt dit weekend een internationale eventingwedstrijd op tweesterrenniveau verreden. De Nederlandse Judy Schep staat er met Gaston ES (v. Roven) goed voor. In de lange tweester neemt ze na de dressuur en de cross de negende plaats in het klassement in. De Duitse Eva Terpeluk gaat met Uni's Black Pearl (v. Kronprinz) aan de leiding.

Schep reed met Gaston (ook wel Guus genoemd) naar dik 70% in de dressuur en volbracht de cross zonder fouten. Morgen valt de beslissing in het afsluitende springparcours. De korte tweester is inmiddels al wel afgerond. De winst was voor de Duitse Ann-Catrin Bierlein die met Qula M (v. Quadros 3) met 30,1 strafpunten de eindstreep haalde.

Uitslagen

Bron: Horses.nl