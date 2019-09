Nederlandse team zesde in Waregem, Boekelo wordt allesbeslissend

Met nog een wedstrijd te gaan dit jaar voor een Olympisch ticket, wordt de kans voor de Nederlandse eventers na vandaag wel heel klein. Het Nederlandse team moest om dat ticket in het vizier te houden in Waregem België en Zwitserland achter zich houden, maar werd zesde achter de Belgen.

Na een goed verlopen dressuurdag, deden de Nederlandse ruiters ook in het springparcours goede zaken en stonden ze in de tussenstand vijfde voor België en Zwitserland. Uiteindelijk eindigde België met 153 strafpunten op de vijfde plek en zakte Nederland met 166,8 strafpunten naar plek zes. Met het voorblijven op de Zwitsers, die vandaag zevende werden, heeft Nederland de achterstand op Zwitserland wel iets verkleind. De afsluitende wedstrijd in Boekelo wordt het tweede weekend van oktober uiterst spannend en alles bepalend.

Top vijf

Duitsland ging alle dagen aan de leiding en won met een verschil van zowat 25 strafpunten, alhoewel Zweden na twee onderdelen nog wel even heel dicht in de buurt kwam. Uiteindelijk won Duitsland met 106,5 strafpunt en eindigde Zweden op de tweede plaats met 131 strafpunten. Frankrijk werd derde met slechts twee strafpunten meer dan Zweden en Groot-Brittannië eindigde op de vierde plek met 146,9 strafpunten.

Klimke op 1

Klimke stond met de achtjarige SAP Asha P (v. Askari) na de dressuur, waar ze dik 76% kreeg aan de leiding en gaf deze na het springen en de cross ook niet meer af. De Duitse eindigde met haar dressuurscore van 23,70 strafpunten. De tweede plaats was voor Karim Florent Laghouag met Triton Fontaine (v. Gentleman IV). De Fransman bleef met zijn totaal van 29 strafpunten net voor op Mollie Summerland, die derde werd met Charly van ter Heiden (v. Contendros Bube) met 30 strafpunten

Nederlanders

Raf Kooremans was met Dimitri (v. Vaillant) de beste Nederlander in deze CCIO4*. Na de dressuur stond het duo op de achtste plek, maar met een balk in het springparcours zakten ze naar de twaalfde plaats en dat was ook de plek in de eindstand. Ilonka Kluytmans stond er met Canna There He Is (v.Veron) goed voor met de voorlopig vijfde plek na de dressuur en het springen, maar zakte in de cross naar de zeventiende plaats. Behalve Kooremans en Kluytmans eindigden er geen Nederlanders in de top twintig.

Tim Lips lag in de cross lang op koers voor een mooie individuele klassering en goede klassering voor het team. Helaas kwam hij met Lacoste Z (v. Lucky Boy) in het zicht van de haven ten val op de laatste watercombinatie.

Bron: Horses.nl