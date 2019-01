Nieuwe aanwinst voor Olympisch eventingkampioen Phillip Dutton

Tweevoudig Olympisch eventing kampioen Phillip Dutton heeft een nieuwe Franse aanwinst. California D'Horset is een bijna zevenjarige Selle Francais-merrie die tot nu toe op éénster-niveau uitkwam onder de Franse eventingruiter Yannick Dirou.

De talentvolle merrie werd in 2018 in Pompadour Frans kampioen van de zesjarigen. Ook behaalde ze een vijfde plaats op de FEI World Breeding Eventing kampioenschappen voor jonge paarden.

Dutton was op Facebook enthousiast over de nieuwe aankoop: ‘Ze is een fantastische athlete en een ideaal type voor een eventingpaard. Ze is nog erg groen, maar ik verheug me erop haar verder uit te brengen en een geweldige combinatie met haar te vormen. Ik heb in mijn carrière nog niet eerder een topmerrie gehad, dus het wordt leuk om te zien hoe ver we samen gaan komen.”

Bron: Grandprix-Replay/Horses.nl