Nieuwe Badminton Trophy onthuld

De winnaar van Badminton Horse Trials in 2022 zal de eerste zijn die een nieuwe trofee zal optillen die dit jaar voor het evenement werd ontworpen. Beeldhouwer Judy Boyt creëerde de nieuwe trofee, met materialen uit het landgoed van Badminton van de hertog van Beaufort.

Judy kreeg de opdracht in september 2019 en was al druk bezig met het ontwerp toen de pandemie toesloeg. Het zilver dat voor de trofee is gebruikt, omvat stukken uit Badminton House. De sokkel is gemaakt met hout van een oude eik in Badminton Park. De namen van alle vorige winnaars, van John Sheddon in 1949 tot Piggy March in 2019, zijn gearchiveerd in een geheime lade in de sokkel.

Link naar verleden

“We wilden heel graag een link houden met de vorige trofee, dus je zult zien dat het opnieuw drie paarden zijn, die de drie eventing disciplines uitvoeren, maar met up-to-date tuig en uitrusting. De dressuur- en springpaarden dragen bijvoorbeeld oornetjes en ik heb de moderne stijgbeugels en laarzen nagebouwd. Daarbij vond ik het belangrijk dat de namen van de winnaars uit het verleden ook een plekje kregen op de trophy zodat ze niet vergeten zouden worden,” aldus Judy Boyt.

Badminton Horsetrails vindt plaats van 4-8 mei.

Bron: HorseandHound