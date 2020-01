Nieuwe dressuurproeven eventing gereed

Op de Nederlandse nationale Z-wedstrijden voor zowel de paarden als de pony’s worden de internationale dressuurproeven verreden die bij het internationale 2* niveau horen.

De Engelse versies van alle FEI eventingproeven staan op de FEI website.

De Nederlandse vertaling van de proeven die op Z-wedstrijden verreden worden zijn inmiddels ook beschikbaar en vind je op de website van de KNHS.

Voor de klasse Z is er een A en een B proef. Organisaties kunnen zelf aangeven welke proef er op een evenement gereden wordt.

Op dezelfde pagina staat een schema voor alle overige klassen met een overzicht van welke proef verreden wordt.

Bron: KNHS

