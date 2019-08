Nieuwe parcoursontwerper voor Burghley Horse Trails in 2021

De Brit Captain Mark Phillips ontwerpt volgend jaar voor het laatst het cross country parcours van de prestigieuze Burghley Horse Trails eventingwedstrijd. Na 30 jaar aan het roer te hebben gestaan, geeft Phillips het stokje over aan Derik di Grazia. De Amerikaan heeft al ervaring met het ontwerpen van grote en belangrijke eventingwedstrijden. Hij was in 2018 verantwoordelijk voor het ontwerpen van de eventinghindernissen op de Wereldruiterspelen in Tryon. Grazia ontwerpt volgend jaar het parcours van de Olympische Spelen in Tokio.

De 70-jarige Phillips won in 1972 de gouden medaille op de Olympische Spelen in München. In 2021 komt er een eind aan zijn werk als parcoursbouwer. Phillips: ”Ik geniet nog steeds van elk moment dat ik werk met het fantastische team van Burghley. Ik word niet jonger en daarom wil ik met pensioen, hoewel ik me nog wel heel fit en goed voel.”

Dankbaarheid

De Brit heeft waardering voor de directeuren van het evenement. Phillips: ”Ik ben de evenementendirecteuren Bill Henson en Elizabeth Inman dankbaar voor al hun steun en hulp om Burghely op te kaart te zetten. Inman spreekt haar bewondering uit over Phillips. Inman: ”Zijn expertise en creativiteit dragen elk jaar bij aan de organisatie van de wedstrijd. Hierdoor is het mogelijk om de beste ruiters ter wereld naar het evenement te trekken.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound