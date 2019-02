Nieuwe ruiter voor Kloon 4*-eventer Tamarillo

Begin vorige maand werd bekend dat William Fox-Pitt de training van Tomatillo, de kloon van Badminton en Burghley-winnaar Tamarillo op zich had genomen, maar de hengst wordt voortaan toch door iemand anders gereden.

Melissa Townsend, een leerlinge van Fox-Pitt, neemt de teugels van de zesjarige hengst over, omdat Fox-Pitt zelf toch te lang is voor Tomatillo.

Klein gebleven

“Tamarillo was iets groter”, vertelt eigenaar Honn Finn aan Horse and Hound. Volgens Honn kan het dus wel kloppen dat ruinen langer doorgroeien.

Beste paard

Fox-Pitt vond de Badminton en Burghley-winnaar Tamarillo misschien wel zijn beste paard ooit. Hij reed Tamarillo vanaf 1999 toen hij het paard overnam van Diana Burgess. Het paar begon met een overwinning in de 2* van Blarney in 2000, en eindigde tweede in Blenheim. Direct daarna was er ook een tweede plek in Badminton. Twee jaar later won Fox-Pitt met Tamarillo Badminton.

Goud en zilver

Het duo won goud met het Britse team op het EK in Blenheim 2005 en won daar individueel zilver. Op de wereldruiterspelen in Jerez en Aken wonnen ze team brons en zilver. En op de Olympische Spelen in Athene kwam daar nog een zilveren medaille bij. In 2008 won het paar de 4* van Burghley, Tamarillo’s laatste grote overwinning. William Fox-Pitt nam op grootse wijze afscheid van zijn paard in 2011 in Badminton waar de Anglo zijn carrière begon.

In 2015 overleed de zoon van Tarnik x op 23-jarige leeftijd. Tamarillo’s fokker, Finn Guinness, kloonde in 2013 het paard omdat hij geen veulen meer uit de moeder kon fokken. Tomatillo is goedgekeurd als dekhengst.

