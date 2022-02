Nieuwe tool moet eventing veiliger maken door vorm te meten

Een nieuwe tool om de veiligheid in de crosscountry te verbeteren is nu voor het eerst beschikbaar voor ruiters om te gebruiken. Het Ierse bedrijf Equiratings heeft in samenwerking met de FEI de Horse Form Index (HFI) ontwikkeld. Tijdens het FEI Eventing Risk Forum, dat op 22 januari jl. plaatsvond, maakte Equiratings oprichter Sam Watson bekend dat het doel is om ruiters een andere manier te geven om hen te helpen hun vorm en prestaties te meten bij het plannen naar hun volgende wedstrijd.

De HFI werkt door de meest recente prestaties van paarden te berekenen en een beoordelingscijfer van A++ (momenteel maximaal A voor CCI5*-L en A+ voor CCI4*-L, omdat de steekproef op deze niveaus te klein is) tot E te geven voor elk niveau van drie sterren en hoger. Dit cijfer gaat vergezeld van een beschrijving, van ‘uitstekend’ tot ‘beduidend laag (ongeschikt voor dit wedstrijdniveau)’, bedoeld om ruiters te helpen weloverwogen keuzes te maken.

“Het gaat erom ruiters en andere betrokkenen objectief naar hun prestaties te laten kijken. In de taal die we gebruiken, willen we dat dit iets wordt waarover mensen gaan nadenken, niet alleen door te zeggen: ‘Ben ik gekwalificeerd?’, maar ‘Wat is mijn vorm op het niveau waarop ik rijd?’ De verwachting is dat het sommige ruiters een nieuw doel zal geven, namelijk het verbeteren van hun beoordeling op het niveau waarop ze zich bevinden”, aldus Sam Watson.

Controlemiddel bij inschrijven

Sam Watson, zelf vijfsterren eventingruiter, geeft aan dat het bedoeld is om ruiters te helpen begrijpen hoe voorbereid ze zijn. De HFI zal ook beschikbaar zijn voor officials op wedstrijden, via het FEI-inschrijfsysteem, en nationale federaties zullen in staat zijn om de HFI-ratings te bekijken wanneer ze paarden inschrijven.

“Als iemand twijfelt om een beslissing te nemen, wat vaak het geval is bij de vraag of het paard klaar is voor het volgende niveau of niet, hebben we nu een objectief hulpmiddel om te helpen deze beslissing te nemen. We hebben het in het verleden gehad over trainers en het kan een moeilijk gesprek zijn als je in dienst bent van een atleet om dat advies te geven. Ze kunnen deze beoordeling bijna gebruiken als een ondersteuning om hen te helpen die moeilijke gesprekken te voeren.”

De HFI is vanaf heden beschikbaar voor elke ruiter om te gebruiken. Klik hier voor de toelichting van de FEI.

Bron: HorseandHound