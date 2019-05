Oliver Townend begint Badminton met nieuw dressuurrecord

Oliver Townend heeft het Badminton Horse Trials dressuurrecord behoorlijk aangescherpt. Met Cillnabradden Evo (Creevagh Ferro x King Henry) reed de Britse ruiter 80,26% bij elkaar, wat neer komt op 19,7 strafpunten. Het vorige record (20,5) werd negentien jaar geleden neergezet door Andrew Hoy met Darien Powers. Na de eerste dressuurdag is de leiding daarmee vanzelfsprekend in handen van Townend.

Tom McEwen scoorde met Toledo de Kerser (Diamant de Semilly x Papillon Rouge) precies 5% minder dan landgenoot Townend. De huidige nummer vijf van de Wereldranglijst haalde een percentage van 75,26% en staat daarmee voorlopig tweede. Piggy French, momenteel vierde op de Wereldranglijst, en haar Vanir Kamira (Camiro de Haar Z x Dixi xx) kwamen tot 74,04% en neemt met 26 strafpunten voorlopig de derde plaats in.

Top vijf

De top vijf wordt compleet gemaakt door Kitty King en Millie Dumas. King en Vendredi Biats (Winningmood x Camelia de Ruelles) noteerden een percentage van 72,82% en Dumas en haar KWPN’er Artistiek (Numero Uno x Hopefull) zetten een percentage 72,69% neer. Merel Blom liep in haar proef met Rumour Has It N.O.P. (Esteban xx x Candillo) tegen een aantal spanningsfouten aan en bleef met 59,81% steken op 40,2 strafpunten.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl