Oliver Townend tekent contract bij Caunton Manor Stud

De Britse eventingruiter Oliver Townend heeft een contract getekend bij Caunton Manor Stud. De nieuw opgerichte stoeterij, gevestigd in Nottinghamshire, maakte dit bekend in een persbericht: "In een samenwerking die ongekend is in de paardensport, maar die regelmatig voorkomt in de Formule 1 en voetbal Premiership, is Caunton Stud verheugd aan te kondigen dat de nummer één van de wereld en Olympisch kampioen Oliver Townend het contract heeft getekend als officiële ruiter voor Caunton Stud."