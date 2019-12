Padraig McCarthy wint indoor eventing in Liverpool

Vice-wereldkampioen Padraig McCarthy won zondagavond de Grand Prix indoor eventing in Liverpool. Hij reed de 14-jarige merrie Rosemaber Lancuest (v. Orlando van de Heffinck) in 91,37 seconde naar de finish. De tweede plek was voor de Brit Paul Sims met Second City, hij was slechts 6 honderdste langzamer dan McCarthy.

De derde plek was ook voor een Ier, Cathal Daniels finishte in 92,98 met de Nederlands gefokte Alcatraz (v. Cartier van de Heffinck). In Genève won Daniels de indoor cross in Genève.

McCarthy boekt goede resultaten met de bruine merrie, in november dit jaar werd hij tweede bij de indoor derby van Stuttgart, derde in de indoor cross in Genève en in december 2018 won het duo de indoor cross van Genève.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl