Peesblessure voor Ingrid Klimke’s Hale Bob

SAP Hale Bobe OLD (Helikon xx x Noble Champion) heeft een peesblessure opgelopen in de cross op het WK testevenement in het Italiaanse Pratoni del Vivaro. Ingrid Klimke stond na de dressuur tweede met de achttienjarige Oldenburger, maar moest de cross halverwege staken, omdat Hale Bob onregelmatig werd.

Klimke maakte op social media bekend dat Hale Bob zijn pees blesseerde op een stuk tussen twee hindernissen. Ze had gelijk door dat er iets mis was en stopte met de cross. “Gelukkig is Bobby bij onze teamdierenarts Dr. Matthias Niederhofer in de beste handen en wordt hij goed verzorgd en flink verwend.”

Hale Bob werd in zijn carrière twee keer Europees kampioen, won twee keer Europees teamgoud, individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon en teamzilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.