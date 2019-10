Piggy French en Cooley Lancer Wereldkampioenen zesjarigen, Blom 15e

Piggy French en Cooley Lancer (v.Coeur de Noblesse M) zijn vanochtend gekroond als de nieuwe Wereldkampioenen bij de zesjarigen in Le Lion d'Angers. Het duo hield in het springparcours het hoofd koel en klommen van de derde plaats naar de eerste in het kampioenschap. Thomas Carlile werd met Dartagnan de Beliard (v.Quite Easy) tweede voor Yasmin Nathalie Sanderson die met Inchello DHI (v.Chello III) derde werd. Merel Blom eindigde in de top 15 van het kampioenschap.

French stond na de dressuur en cross stevig op de derde plaats en na een foutloos springparcours en een totaal van 26.3 was de Britse afhankelijk van de concurrentie. De nummer twee in het tussenklassement Sophie Leube moest met Sweetwaters Ziethen (v.Abendtanz) een totaal van 5.6 strafpunten noteren in het springparcours en viel terug naar een uiteindelijke vijfde plaats.

Klassement

Sanderson stond aan de leiding met 26.3 na de eerste twee onderdelen en alle druk lag op haar. De Noorse moest vier strafpunten incasseren in het springparcours en pakte uiteindelijk het brons. French won het goud en Fransman Carlile sprong van de zesde naar de zilveren positie. Merel Blom en Crossborder Radar Love (v.Diarado) gingen met een tiende positie het laatste onderdeel in. Door vier strafpunten in het springparcours eindigde de Nederlandse op een 15e plaats. Adriaan Smeulders en Ekow (v.Esteban xx) eindigden uiteindelijk als 20e na vier strafpunten in het laatste onderdeel.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl