Ponyamazone Kato de Smidt tweede bij 2* eventing Strzegom: ‘Het was een hele mooie cross’

Kato de Smidt is met Orchid's Tigersun (v. Kantjes Carlando) tweede geworden in de lange tweester in Strzegom, Polen. De eerste plaats was voor Matti Garlichs met Andante D (v. Amaryllis). De Duitser hoefde alleen in de cross 1,6 strafpunten voor tijd op te tellen bij zijn mooie dressuurscore van 27,7 (72,27%). Ook de derde plaats ging naar een Duitse combinatie: Emilia Vogel en Tina (v. Theo).

De Smidt stond vierde na de dressuur, waarin ze 68,64% scoorde. De crosscountry legde ze foutloos af en ook in het springen maakte ze geen fouten. Dat betekende dat ze op haar dressuurscore van 31,4 naar de tweede plaats reed, met zelfs nog meer dan een balk verschil op de als derde geplaatste Vogel.

‘Eerste keer’

“Het was de eerste keer dat ik een tweester reed” vertelt Smidt aan Horses.nl. “Ik vond het een leuke cross, het is een heel mooi terrein en er was echt naar gekeken dat de pony’s nog niet veel wedstrijden gehad hebben dit jaar. Het was echt fijn opbouwend gebouwd en Tiger trok er goed aan.” Mans Buurman, de bondscoach voor de pony’s, was er het hele weekend bij. De Smidt: “Mans heeft mij goed geholpen bij het afsluitende springparcours, dat vond ik best spannend, het was echt wel een serieus parcours. ” De amazone bleef prachtig foutloos, mede dankzij haar routinier Orchid’s Tigersun.

Ook goede resultaten voor Van Houte en Van der Kolk

De Smidt vertelt dat het voor veel ponycombinaties de eerste tweester was. “Alle Nederlanders hebben heel erg hun best gedaan. We hebben een leuke groep.” De resultaten mochten er ook voor de anderen wezen. Op de zesde plaats in het eindklassement eindigde Senna van Houte met Secret Benny (v. Secret Star). Ivy van der Kolk werd achtste met Robin Hood (v. Kantje’s Caprice).

