Puck Buijnsters houdt leiding junioren, Bjinse Venderbosch voorlopig eerste bij young riders

Puck Buijnsters heeft in de cross gisteren in Renswoude de leiding niet uit handen gegeven in het NK Eventing voor de junioren. Ze kwam met met Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy) zonder fouten en binnen de tijd aan de finish van de cross. Bij de young riders heeft Bjinse Venderbosch de leiding overgenomen van Mara van de Ven.

Van de Ven stond voorlopig eerste na de dressuur met Lexington van de Vinkenhof (v. Tangelo van de Zuuthoeve), maar kwam in de cross niet aan de finish. Venderbosch heeft nu met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) de leiding met 30,7 strafpunten en dat is ruim vijf strafpunten minder dan de voorlopige nummer twee, Jade Woeltjes met The Joker (v. Kreator).

Klein verschil

Het verschil in de voorlopige top van het klassement bij de junioren is nog steeds klein. Buijnsters heeft de leiding met 29,2 strafpunten, maar ze wordt op de voet gevolgd door Sterre van Houte, die met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador) 29,8 strafpunten heeft na de dressuur en de cross. Kristy Snepvangers en Gaelic Lad (v. Welcome Lad) staan nog op de voorlopige derde plek met 30,2 strafpunten.

CCI4*-S

In de korte vierster, die gisteren al klaar was, heeft Emma Brüssau met Dark Desire GS (v. Don Frederico) gewonnen. Sandra Auffarth maakte de top drie compleet met The Phantom of the Opera (v. Quo Vados I) en Rosveel (v. Bolshoi)

Bekijk hier de fotoserie van de cross (Horses Premium)

Uitslag CCI4*-S

Tussenstand young riders

Tussenstand junioren

Bron: Horses.nl