Raf Kooremans blijft in top drie

Na de tweede dressuurdag op CCI Strzegom neemt Raf Kooremans de derde positie in en heeft daarmee een goede uitgangspositie voor de cross. De ruiter stuurde Dimitri N.O.P. (Vaillant x Enrico x) donderdag naar 74,76% in de dressuurproef (25,2 strafpunten) en ging daarmee aan kop. In het tweede gedeelte op vrijdag gingen Michael Jung en Mateusz Kiempa aan die score voorbij.