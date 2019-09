Raf Kooremans met nieuwe troef beste Nederlander na dressuur

Een mooie score van 72,64% bracht Raf Kooremans naar een achtste plaats in het klassement op de Nations Cup wedstrijd in Waregem. Hiermee was hij met zijn nieuwe troef Dimitri (v. Vaillant), die eerder Young Riders liep onder Myrle Schoones, de beste Nederlandse combinatie. De winst was voor Ingrid Klimke met SAP Asha P (v. Askari), die 76,32% scoorden.

De gehele top drie bestond uit Duitse ruiters. Achter Klimke volgden landgenoten Jérôme Robiné en Simone Boie.

Boven de 70%

Naast Raf Kooremans scoorden ook Ilonka Kluytmans en Merel Blom boven de 70% in de dressuurproef. Kluytmans reed met de Veron-nazaat Canna there he is naar een score van 71,46%. Blom was goed voor 70,63% met Ceda (v. Aragorn).

Tim Lips staat voorlopig op een 46e plaats met Lacoste Z. Andrew Heffernan op een 63e plaats met Boleybawn Ace. Nipt een voldoende score was er voor Jordy Wilken met Burry Spirit en Merel Blom in het zadel van Limited Edition.

Laatste kans op ticket Tokyo

Klik hier voor de tussenstand.

Bron: Horses.nl