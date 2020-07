Raf Kooremans tweede in 4* Polen – Michael Jung klasse apart

Aan Michael Jung had de rest van de Europese eventingtop een zware dobber dit weekend in Polen. Niet alleen de winst in de vierster, maar ook de eerste én derde plaats in de driester gingen naar de Duitser, die weer bewees ook een heel aardig potje dressuur te kunnen rijden. Nederlander Raf Kooremans pakte in het uitdagende deelnemersveld van de viersterrenwedstrijd knap het zilver met Dimitri N.O.P. (v. Vaillant).

Kooremans en Dimitri hadden twee weken geleden al in kleiner gezelschap succesvol een vierster gereden in Polen, ze waren toen goed voor de derde plaats. Dit weekend was er echter sprake van zeer serieuze concurrentie in de personen van onder meer Michael Jung, Sandra Auffarth en Julia Krawjeski.

In dat deelnemersveld vocht Kooremans zich alsnog naar de tweede plek, dankzij een goede dressuurproef, slechts enkele tijdfouten in de cross en een foutloos springparcours, waarin hij op het laatst wel even vaart moest maken.

Er was bovendien een knappe zesde plaats voor Tim Lips en de achtjarige Herby (v. VDL Zirocco Blue). Lips was achtste na de dressuur en kreeg enkele tijdfouten in de cross en het springparcours.

Michael Jung heerst

Michael Jung en fischerChipmunk FRH (v. Contendro) waren een klasse apart. Ze eindigden op hun dressuurscore van 19,4 (80,6%). In de driester ging de overwinning ook naar Michael Jung, dit keer met de achtjarige fischerWild Wave (v. Water Dance xx). Jung raakte wel een balk in het afsluitende springparcours. De Duitser eindigde op 30,7 strafpunten na een eerste plaats in de dressuur en een foutloze cross. Jung werd bovendien derde, dit keer met Go For S (v. Grey Top).

De Oostenrijkse Lea Siegl had ook een heel best weekend. Zij werd derde in de vierster met Fighting Line (v. Ostermond xx), maar tekende ook voor de tweede plaats in de driester, met Van Helsing P (v. Van Gogh).

Lips vijfde in driester

Tim Lips reed naar de vijfde plaats in het eindklassement van de driester met Eclips (v. Phin-Phin). De Nederlander scoorde 69,05% (31,0) in de dressuur, kreeg 3,6 strafpunten voor tijd in de cross en kwam foutloos door het springparcours.

Uitslag 4*

Uitslag 3*

Bron: Horses.nl