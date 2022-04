Raf Kooremans wint CCI3*-S in Kronenberg

Raf Kooremans heeft gisteren met Houdini (v. Dakar VDL) de CCI3*-S gewonnen op Outdoor Horst. Het duo begon in Kronenberg met de tweede plaats na de dressuur met 29,3 strafpunten en klom na een foutloos springparcours en alleen wat tijdfouten in de cross op naar de eerste plek met in totaal 31,7 strafpunten.

“Vandaag liep Houdini een geweldige cross, met slechts een paar tijdfouten. Het gevoel in de cross was het beste tot nu toe en Houdini was (is) op 2 vingers te rijden. Enthousiaste ruiter en paard!”, liet Kooremans na afloop weten. “Dressuur was goed en springen was ook foutloos. De eindscore was genoeg voor de overwinning.”

Dirk Schrade mocht zich met Casino 80 (v. Casillas) als tweede melden voor de prijsuitreiking. Het Duitse duo stond na de dressuur en het springen nog op de eerste plaats, maar liep 5,6 strafpunten op in de cross en dat leverde een totaal van 34,2 strafpunten op. De top drie werd verder compleet gemaakt door Hendrik Degros met Countrie (v. Colandro) uit België. Degros begon na de dressuur met 29,8 strafpunten op de vijfde plaats en zakte na het springen met vier strafpunten erbij een plekje omlaag. In de cross bleef het duo foutloos, maar net niet binnen de tijd. Het eindtotaal kwam voor de twee uit op 34,6 strafpunten.

Vandaag staat nog het springen van de lange twee-, drie- en vierster op het programma in Kronenberg.

