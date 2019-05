Rosalind Canter verstoot Oliver Townend van koppositie Wereldranglijst

Oliver Townend had een jaar lang de leiding van de FEI Wereldranglijst eventing in handen, maar heeft die nu moeten afstaan aan landgenote Rosalind Canter. Of de regerend Wereldkampioene die leiding lang vast kan houden is nog maar de vraag. Met de Badminton Horse Trials volop in gang en een nieuw record van Townend, kan er de komende maand weer veel veranderen in de ranking.